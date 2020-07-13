قرار "كاس" يعيد 77 مليوناً لخزائن مانشستر سيتي

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

إعلان محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الاثنين، إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه المشاركة في مسابقاته لموسمين، سيكون لها تداعيات مالية كبيرة على خزائن السيتي أهمها الاستفادة من مبلغ 77 مليون دولار من عوائد مشاركاته في بطولات (يويفا)

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تلقى ضربة موجعة ، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين متتاليين، بسبب ثبوت وقوعه في مخالفات تتعلق باللعب المالي النظيف.

وبرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبته القاسية التي وقعها على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شملت تغريمه 30 مليون يورو بجانب الحرمان من المشاركة القارية، بتضليله "يويفا" بشأن مصادر رعايته، وخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت تلك العقوبات ستكلف النادي الإنجليزي العملاق خسائر فادحة، حيث أصبح أخيراً أحد أعلى أندية العالم قيمة، بما يقرب من 2.7 مليار دولار تبعاً لتقديرات مؤسسة "فوربس" المتخصصة بالاقتصاد، وتعد مشاركات النادي في دوري أبطال أوروبا موسميا الداعم الأبرز لتلك القيمة الاقتصادية الضخمة.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا في السنوات التسع الأخيرة، وظهر في الدور ربع النهائي للمسابقة خلال الموسمين الماضيين.

وتبعاً لتقديرات "فوربس" حقق نادي مانشستر سيتي إيرادات بلغت 678 مليون دولار في الموسم الماضي، بينها 72.6 مليون دولار بفضل بلوغه الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن الحظر الموقع على مشاركات مانشستر سيتي الأوروبية في الموسم المقبل سيعني خسارة النادي الإنجليزي ما يقرب من 77 مليون دولار، تتضمن 53 مليون دولار و10 ملايين دولار قيمة حقوق البث التليفزيوني، وهو ما يتجاوز 11% من إجمالي مكاسب مانشستر سيتي في عام 2020.

وكانت التبعات الاقتصادية لتلك الخسارة ستضرب جزءا كبيراً من القيمة السوقية لمانشستر سيتي، حيث تمثل تلك النسبة مبلغًا يصل إلى 295 مليون دولار، مما يجعل قيمة النادي الإنجليزي تتراجع إلى 2.38 مليون دولار تبعا لتقديرات فوربس.

وبذا يكون سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، ضمن التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه، فضلاً عن التعافي المالي من الخسائر التي كانت ستحل به وبقيمته السوقية.

وعلقت إدارة النادي على الحكم، قائلة إنه "مع أن مانشستر سيتي ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، فإن النادي يرحب بنتائج القرار كونه يؤيد موقف نادي مانشستر سيتي والأدلة التي تمكن من تقديمها.

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