صمود برشلونة يفسد خيارات التتويج المبكر لريال مدريد

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أفسد صمود ميسي ورفقاؤه خيارات التتويج المبكر لنادي ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني، بعد كان فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه المحنك عاشق الإنجازات، الفرنسي زين الدين زيدان، على بعد خطوات قليلة من تحقيق حلمه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى، والذي سيطر عليه في أخر موسمين غريمه التقليدي برشلونة.

وكانت حسابات التتويج المبكر قد بدأت منذ أن نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره أتلتيك بلباو، بهدف للاشيء سجله نجمه سيرجيو راموس من ركلة جزاء، وبدأت الحسابات حول متى يمكن أن يعلن ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني ويحقق أول ألقابه من جديد مع مدربه زين الدين زيدان عقب عودته مرة أخرى لقيادة الفريق.

وأول تلك الحسابات كانت في حال سقوط برشلونة في مباراته أمام إسبانيول الأربعاء الماضي، وفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة، سيتسع الفارق بين الغريمين اللدودين إلى 7 نقاط، ويكون ريال مدريد قد اقترب كثيرا من حسم لقب البطولة.

وكان يفترض للتويج الريال يتوج ريال مدريد رسمياً يوم السبت الماضي في حال خسر برشلونة مباراته أمام إسبانيول ثم تعادل السبت أمام بلد الوليد، مع فوز ريال مدريد الجمعة على الألفيس.

أما الموعد الثاني لتتويج ريال مدريد، فكان محددا له اليوم الإثنين، في حال فوز ريال مدريد بمباراته مع الألفيس وخسارة برشلونة لمباراتي إسبانيول وبلد الوليد، فسيكون ريال مدريد في حاجة لنقطة فقط من مباراته مع غرناطة مساء اليوم.

لكن صمود برشلونة في المواجهات الماضية وتقليص الفارق حتى مواجهة اليوم لريال مدريد إلى نقطة واحدة حيث يتصدر الريال برصيد 80 نقطة من 35 مباراة فيما لعب برشلونة 36 مباراة وله 79 نقطة وباتت جميع الحسابات الماضية طي النسيان بفعل صمود ميسي رفقاؤه واستعادت برشلونة لعافيته بسرعة.

ويحل ريال مدريد اليوم ضيفًا ثقيلاً على فريق غرناطه، على ملعب نوفلوس كارمنيز، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني، وبعيداً عن حسابات التتويج المبكر السابقة، لكن يقترب من الفوز بلقب الدوري الإسباني .

ويسعى ريال مدريد إلى حسم المباراة بشكل مبكر، من أجل الاقترب بشكل كبير من حسم لقب الليغا، حيث يتبقى جولتين ومن المقرر أن يتوج ريال مدريد بالبطولة خلال المباراتين القادمتين.

ويتبقي للمرينجي مباراتين أمام فريق فياريال وليغانيس، حيث يتوج النادي الملكي بالبطولة في مباراة فياريال في حال تحقيق المكسب في مباراة اليوم والمباراة القادمة امام فياريال في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، جمعها من الفوز في 24مباراة، مقابل 8 تعادلات و3 هزائم.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافايل فاران – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور .

بينما تشكيل غرناطة المتوقع كالتالي.

روي سيلفا كارلوس نيفا – دومينجوس دوارتي – خيسوس فاييخو – فيكتور دياز

ينخيل هيريرا – يان إتيكي

أنطونيو بويرتاس – أنتونين – ديميتري فولكوير

روبيرتو سولدادو

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