محمد صلاح الاستثنائي وتتويج ليفربول بعيون آرسين فينجر

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى موقع «آس آرابيا» حواراً مقتضباً مع المدير الفني الفرنسي آرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، والذي تحدث فيه عن علاقته باللاعبين المصريين وأشياء أخرى.

الفرنسي آرسين فينجر، الرجل الذي تولى قيادة «المدفعجية» في الفترة ما بين عام 1996 وعام 2018، ليقودهم في موسم 2003-2004 للتويج بلقب الدوري الإنجليزي رقم 13 في تاريخهم، وهو الدوري الذي وضعهم في تاريخ «البريميرليج» بعدما حققوه بدون التعرض لأي هزيمة، وهو ما يسمى بـ«الدوري اللاهزيمة».

المدرب المخضرم، والخبير في الدوري الإنجليزي، تحدث مع موقع «آس آرابيا» عن موسم ليفربول التاريخي، والمصري محمد صلاح نجم «الريدز» وأرقامه الكبيرة، في هذا الحوار:

* في البداية ما رأيك في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي؟

- ليفربول قدم موسمًا كبيرًا، ويستحق أن يتوج باللقب، خاصة أنه يملك الكثير من العناصر التي تساعده على ذلك.

*لكنهم لم يكرروا إنجاز "اللاهزيمة" بعدما تعرضوا لهزيمتين في الدوري؟

-«ضاحكا» هذا أمر عظيم.

*هل تعتقد أن بإمكانه أن يفوز باللقب العام المقبل وتحقيق دوري أبطال أوروبا؟

-أعتقد ذلك نعم، كما قلت لديهم العناصر التي تساعدهم على ذلك.

*بالحديث عن العناصر، ما رأيك في اللاعب المصري محمد صلاح؟

- محمد صلاح لاعب استثنائي، لديه قدرات كبيرة، ويشكل إضافة كبيرة لأي فريق يلعب له.

*وما هي المواصفات التي يمتاز بها صلاح؟

- أكثر ما يميزه هو أنه يجمع بين أكثر من عنصر جميعها مطلوبة في كرة القدم حالياً، فهو يجمع بين السرعة الفائقة والقوة البدنية، بالإضافة إلى الجودة الفنية التي يقدمها في الملعب.

*هل ترى أن كل هذه الأشياء مكتسبة أم أنه طور من نفسه؟

- لا بالطبع، صلاح طور من نفسه كثيرًا في الأعوام الماضية، الآن أصبح لديه وعي تكتيكي أكبر، وأصبح لديه رؤية مختلفة حول منطقة جزاء المنافسين، وهو ما يجعله لاعبًا خطيرًا في أي مكان في الجانب الهجومي، كما أنه تمكن مع مرور الوقت والخبرات التي اكتسبها من كل الفرق التي لعب لها أن يطور حاسة التهديف لديه حتى أصبحت تسديدته اليسارية فتاكة بالنسبة لحراس المرمى.

*بالطبع تعاملت مع العديد من اللاعبين من نفس الطراز، كيف يصل هؤلاء اللاعبون إلى هذا المستوى؟

- القوة العقلية، محمد صلاح مثل اللاعبين الكبار في هذا الجانب وهو أن لديه قوة ذهنية، وعقلية فريدة من نوعها، هو دائماً إيجابي ويفكر كيف يطور من نفسه، ويبحث دوماً عن المزيد، ولا يكتفي بما وصل إليه، هذا هو المفتاح الحقيقي لأن تصبح لاعبًا كبيرًا.

*هل تتوقع أن يواصل مستواه الحالي لسنوات كثيرة؟

- ما يبدو الأمر عليه هو أن صلاح لم يصل بعد إلى خط النهاية، وأن هناك المزيد سيأتي منه بكل تأكيد.

*تعاملت أيضًا مع لاعب مصري آخر هو أحمد فتحي عندما كان في آرسنال؟

-بالفعل، أحمد فتحي كان لاعبًا يمتلك شخصية جيدة ولديه حضور جيد.

*علمنا أنه تواصل معك في الفترة الأخيرة؟

- نعم تواصل معي بالفعل ليسألني عن بعض الأمور.

*هل تعتقد أنه بعد الاعتزال، من الممكن أن يصبح فتحي مدربًا جيدًا؟

-أعتقد أنه سيصبح مدربًا ممتازًا، لديه كل ما يؤهله للقيام بهذا الدور.

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