موريرا ..من الملعب إلى الحجر الصحي

المصدر: مدريد- أ ف ب

اضطر الحارس البديل لمرمى فريق بيلينينسيس البرتغالي، أندري موريرا، لترك مباراة فريقه ضد موريرينسي، خلال استراحة الشوطين، أول من أمس، لاعتبار السلطات الصحية أنه لم يتم شروط الحجر الصحي المطلوب منه بسبب فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أفادت رابطة الدوري.

وأوضحت الرابطة «خلال الاستراحة بين الشوطين، تم إعطاء الأمر للاعب (موريرا)، لترك أرض الملعب، بقرار من الهيئة الصحية الوطنية والطبيبة، غراسا فريتاش، التي أشارت إلى أن معايير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لم يتم احترامها» من قبل الحارس البالغ من العمر 24 عاماً.

وكان موريرا قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه ضد بورتو، ضمن منافسات الدوري المحلي، بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بـ «كوفيد 19».

وبحسب التقارير الصحافية المحلية، تشارك الزميلان الغرفة نفسها في الفندق، على هامش مباريات الفريق.

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