خورفكان يكسب توقيع عمر جمعة بعقد انتقال حر

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تمكنت شركة خورفكان لكرة القدم من كسب توقيع اللاعب عمر جمعة ربيع بعقد انتقال حر قادماً من الشارقة.

وكان أكثر من ناد يرغب في نيل خدمات لاعب الشارقة المتالق عمر جمعة على رأسها الوصل ليرتدي نجل المدرب المعروف جمعة ربيع قمصان خورفكان بدءاً من الموسم الكروي المقبل 2020/2021 .

وينتظر ان يبدأ خورفكان تجمعه الداخلي بدءاً من الاسبوع القادم بحضور المدرب الجديد الاسباني راؤول كانيدا المدرب السابق لفريق الاتحاد والنصر السعوديين إلى جانب فريق الميريا الاسباني و سيحل كانيدا خلفاً للصربي جوران الذي وقع عقداً مع ذئاب الفجيرة قبل ايام .

وتكثف شركة خورفكان بحثها عن لاعب اجنبي رابع يضاف للقائمة الحالية من اللاعبين الاجانب حيث تتجه النية لتجديد عقود ثلاثة لاعبين اجانب من المتواجدين حالياً في تشكيلة الفريق

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