ولفرهامبتون يستعيد توازنه على حساب إيفرتون

المصدر: أ ف ب

استعاد ولفرهامبتون توازنه بعد خسارتين متتاليتين وأسقط ضيفه ايفرتون بنتيجة 3-صفر ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم الأحد، معززاً آماله بنيل أحد المراكز الأوروبية.

ودخل «الذئاب» المباراة بعد خسارتين أمام شيفيلد يونايتد وأرسنال، منافسيه المباشرين على المقاعد الأوروبية، إلا أنه عاد إلى سكة الانتصارات رافعا رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس متخلفا، بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يخوض مباراته اليوم ضد ساوثمبتون، ومتقدما بنقطة عن شيفيلد السابع.

وهو الانتصار الرابع للاعبي المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو مقابل هزيمتين منذ استئناف الدوري نشاطه إثر توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، فيما مني فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهزيمته الثانية بعد العودة مقابل انتصارين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر. ويدين «وولفز» بالفوز إلى المكسيكي راوول خيمينيز (45+2 من ركلة جزاء)، والبلجيكي لياندر دندونكر (46) والبديل البرتغالي ديوغو جوتا (74).

وكان ولفرهامبتون الطرف الأفضل طيلة فترات اللقاء رغم أن الشوط الأول لم يشهد أي فرصة خطرة، حتى الدقيقة 26 عندما اخترق البرتغالي دانيال بودينسي منطقة الجزاء عن الجهة اليسرى وسدد كرة في أسفل الزاوية اليمنى تصدى لها الحارس الدولي الانجليزي جوردان بيكفورد.

وحصل «وولفز» على مبتغاه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما نال بودينسي ركلة جزاء إثر عرقلة من المدافع الفرنسي لوكاس ديني انبرى لها خيمينيز بنجاح (45+2).

وافتتح أصحاب الأرض الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول، وضاعف دندونكر النتيجة برأسية إثر عرضية من ضربة حرة نفذها البرتغالي بيدرو نيتو (46) الذي خرج لاحقا بسبب إصابة. وسجل جوتا الهدف الثالث بعدما وصلته كرة طويلة من خلف المدافعين من مواطنه روبن نيفيز، هيأها بصدره قبل أن يسددها بيسراه في الزاوية اليمنى (74).

وأهدر الإسباني المالي الأصل أداما تراوري فرصة سهلة عندما وصلته الكرة من جوتا على باب المرمى، لكن محاولته ارتدت من العارضة (86). ويلعب لاحقا أستون فيلا مع كريستال بالاس، توتنهام مع ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن وبورنموث مع ضيفه ليستر سيتي.

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