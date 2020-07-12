عودة جزئية لجماهير الكرة الفرنسية

المصدر: باريس- أ ف ب

ستعود الجماهير إلى الملاعب الفرنسية اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي للمرة الأولى منذ تفشي فيروس «كورونا» المستجد مارس الفائت.

وتوقفت منافسات كرة القدم في فرنسا في مارس الماضي قبل أن تقرر رابطة الدوري إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان باللقب. واستأنفت البطولات الأربع الأخرى من اصل الخمسة الكبار (انجلترا، اسبانيا، ايطاليا، المانيا وفرنسا) منافساتها خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير، فيما ستفتح الأندية الفرنسية أبوابها في نهاية الأسبوع الحالي جزئياً أمام المشجعين خلال مباريات ودية، على ألا يتعدى عدد الجماهير 5000 شخص ووفق بروتوكول صحي صارم.

ويستضيف فريقان من الدرجة الثانية في شمال غربي البلاد مباراتين على ملعبيهما، عندما يستقبل شامبلي فريق بولون سور مير من الدرجة الثالثة وكاين لباريس أف سي في مواجهتين من المتوقع أن يحضرهما بضع مئات الجماهير كحد أقصى.وسيكون الاختبار الأكبر الأحد حين يستضيف لوهافر من الدرجة الثانية باريس سان جرمان بطل فرنسا.

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