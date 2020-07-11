زيدان يدخل نادي الـ500 مع الريال

المصدر: مدريد - وكالات

وصل ريال مدريد لهدفه رقم 500 تحت قيادة زين الدين زيدان، بعدما سجل المهاجم كريم بنزيما، هدفاً للفريق الملكي في شباك ألافيس، أول من أمس، في الجولة الـ35 من «الليغا».

ورفع أسينسيو هذا الرقم إلى 501 هدف، بعدما سجل الهدف الثاني في المباراة التي فاز فيها الريال على ألافيس بهدفين دون رد.

واحتاج المدرب الفرنسي، لقيادة الفريق الملكي في 207 مباريات، ليسجل لاعبوه أكثر من 500 هدف (501).

وتحت قيادة زيدان، سجل الريال أهدافا في 90 بالمئة من مبارياته، وجاءت أهدافه الـ 501 موزعة على النحو التالي: 343 هدفاً في الدوري الإسباني، و93 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و43 في كأس الملك، و9 أهداف في كأس العالم للأندية، و5 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن زيدان، أشرف على تدريب الريال في ولاية أولى، امتدت من يناير 2016 حتى مايو 2018، ثم عاد في مارس 2019، ليتسلم المسؤولية في ولايته الثانية.

وخلال ولايته الأولى، توج «زيزو» بعدة ألقاب مع الفريق الملكي، أبرزها ثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سعادة

ومن ناحيته أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر مساء الجمعة في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على التركيز في المباريات الثلاث المتبقية.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 80 نقطة ليقترب بشكل كبير من حسم اللقب حيث يتفوق بفارق أربع نقاط أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب تحقيق ريال مدريد الانتصار الثامن على التوالي: «نحن هنا في إطار محاولتنا للفوز باللقب. كل شيء جميل، لكننا ندرك الصعوبات المرافقة لهذه المسابقة. بقي أمامنا ثلاث مباريات ولا نعلم ما الذي قد يحدث».

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع نادي ريال مدريد: «لطالما قلت إن الليجا مسابقة شاقة ومعقدة وعلينا أن نقبل ذلك. ما زال أمامنا ثلاث مباريات نهائية وعلينا الاستراحة جيدا لأننا سنلعب مباراة جديدة يوم الاثنين المقبل (أمام غرناطة). ولكن، بعد تحقيق هذا الفوز سنستريح بشكل أفضل».

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