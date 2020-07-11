دعوة «يد» بولندا وروسيا لمونديال مصر 2021

المصدر: دبي - فائز بجبوج

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد، بطاقتي دعوة لكل من بولندا وروسيا، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في يناير 2021 بمصر، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر موقعه الرسمي، أنه منح بولندا وروسيا دعوتي الظهور في مونديال مصر 2021، بناء على توصية من اللجنة التنفيذية بالاتحاد.

وأشار الاتحاد الدولي في بيانه، أنه يتم منح بطاقة الدعوة لأحد المنتخبات صاحبة التصنيف الأعلى، بالإضافة إلى ذلك، يتم منح بطاقة أخرى لأحد منتخبات أوقيانوسيا (أستراليا أو نيوزيلندا)، عند احتلال أحدهم للمرتبة الخامسة أو أعلى من ذلك في التصفيات الآسيوية، ولكن ذلك لم يتحقق، وبناء عليه، وطبقاً للمادة 2.3 من لوائح مسابقات الاتحاد الدولي، أصبحت هذه البطاقة دعوة مجانية.

الإمارات تفقد الفرصة

وفقد المنتخب الإماراتي فرصة الحصول على بطاقة الدعوة للوجود في هذا المحفل الأكبر عالمياً بساحات لعبة الأقوياء، عقب حصول «الأبيض» على المركز الخامس في التصفيات الآسيوية، والتي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة، خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي.

وحول عملية بطاقات الدعوة، قال صالح عاشور المحاضر الدولي عضو لجنة الحكام والقوانين بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، إن الاتحاد الدولي قد تلقى العديد من الطلبات من الاتحادات الرياضية، للحصول على دعوة من أجل المشاركة في مونديال مصر 2021، وأضاف أن اختياراته للمنتخبات، تأتي بناءً على مستوى كرة اليد في هذه البلاد ومدى تطورها، بالإضافة إلى مدى تأثير المنتخب المشارك في المونديال، والإضافة التي سيقدمها خلال مشاركاته بها.

بالإضافة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية التي أثرت في دول العالم، نتيجة للتفشي ظاهرة فيروس "كورونا" المستجد، وتم وضع ذلك في الاعتبار، عن اتخاذ القرار، وأوضح الاتحاد الدولي أنه بعد مراجعة الموقف بصورة كاملة، وتحليل الأمور الخاصة بجميع الدول، تم منح الدعوتين للاتحادين البولندي والروسي.

32 فريقاً

وحول عدد الفرق، قال عاشور، بعد منح الاتحاد الدولي الدعوتين، أصبح عدد الفرق المشاركة في مونديال مصر 2021، 30 فريقاً، ليتبقى مقعدان فقط، أحدهما للمتأهل من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، والمقعد الثاني عن تصفيات لاتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى لكرة اليد.

وضمت قائمة الفرق المشاركة في البطولة، البلد المنظم، مصر، وحامل اللقب، الدنمارك، و6 من أفريقيا، وهم تونس والجزائر والمغرب وأنغولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية، ومن آسيا 4 فرق، وهم البحرين واليابان وقطر وكوريا الجنوبية، ومن أوروبا: 13 فريقاً، وهم كرواتيا والنرويج وإسبانيا والنمسا وبيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وآيسلندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد، ومن أمريكا الجنوبية والوسطى: 3 فرق، وهم الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، إضافة لبطاقتي الدعوة، لكل من بولندا وروسيا.

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