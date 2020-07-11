كونتي يطالب باجتماع طارئ لبحث مستقبله مع إنتر ميلان

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، إدارة النيراتزوري بعقد اجتماع طارئ لحسم مستقبله مع الفريق الموسم المقبل، وحسبما ذكرت "سكاي إيطاليا"، فإن أنطونيو كونتي طالب إدارة إنتر ميلان بتحديد مستقبله مع الفريق، من خلال مناقشته في تحديد الصفقات التي ستساعد الفريق على منافسة يوفنتوس بالموسم المقبل ومحاولة إنهاء هيمنة البيانكونيري على الساحة المحلية.

ويرتبط أنطونيو كونتي بعقد مع إنتر ميلان يمتد حتى يونيو 2022، ويحصل على راتب سنوي مقداره 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضافت أنه سيتعين على إنتر وأنطونيو كونتي الاتفاق على كيفية تحقيق هذا الهدف، إما عن طريق الاعتماد على اللاعبين الشباب، الأمر الذي سيستغرق المزيد من الوقت، أو عن طريق ضم لاعبين أصحاب خبرة من أجل تحقيق نجاح سريع.

وبالرغم من خوض إنتر ميلان لمباريات صعبة خلال هذا التوقيت، إلا أن كونتي طلب عقد اجتماع مع إدارته لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون يتمسكون بمشروعه لتطوير النادي أم لا.

وظهر إنتر ميلان بمستوى جيد فى بداية الموسم ولكن كان للفريق مظهر أقل جاذبية عقب عودة النشاط مرة أخرى.

وفقد إنتر ميلان الإيطالي فرصه تمامًا في المنافسة على بطولة الدوري ؛ كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات عقب منافسة مع برشلونة وبوروسيا دورتموند.

وكان كونتي قد أشار إلى أنه سيقيم عمله بنهاية الموسم الحالي، ملمحًا إلى أن مستقبله مع الفريق سيتوقف على عدة اعتبارات على رأسها النتائج النهائية.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 65 نقطة بجدول الدوري الإيطالي، بعد أن تخطاه أتالانتا بفارق نقطة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز