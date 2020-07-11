تجديد عقد ميسي مع برشلونة شرط لتصدره قائمة الأغلى بالعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أكثر لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى الذين تزيد قيمتهم التسويقية حال تمديد عقدهم مع أنديتهم الحالية لعام إضافي.

وكشفت الدراسة أن الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني في صدارة قائمة اللاعبين حال تجديد التعاقد لمدة سنة واحدة فقط، والتي ستؤدي إلى ارتفاع قيمته الحالية من حوالي 80 مليون يورو إلى 115 مليون يورو.

ويأتي في الوصافة الهولندي جورجينيو وينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي الذي ترتفع قيمته من 44 مليون يورو إلى 64 مليون يورو، وأخيرا الإسباني فيران توريس مهاجم فالنسيا الإسباني من 42 مليون يورو إلى 61 مليون يورو.

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