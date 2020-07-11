ريال مدريد يصل لهدفه رقم 500 تحت قيادة زيدان

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل ريال مدريد لهدفه رقم 500 تحت قيادة زين الدين زيدان، بعدما سجل المهاجم كريم بنزيما، هدفا للفريق الملكي في شباك ألافيس، أمس الجمعة، في الجولة الـ35 من "الليغا".

ورفع أسينسيو هذا الرقم إلى 501 هدف، بعدما سجل الهدف الثاني في المبارة التي فاز فيها الريال على ألافيس بهدفين دون رد.

واحتاج المدرب الفرنسي، لقيادة الفريق الملكي في 207 مباريات، ليسجل لاعبوه أكثر من 500 هدف (501).

وتحت قيادة زيدان، سجل الريال أهدافا في 90 بالمئة من مبارياته، وجاءت أهدافه الـ 501 موزعة على النحو التالي: 343 هدفا في الدوري الإسباني، و93 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و43 في كأس الملك، و9 أهداف في كأس العالم للأندية، و5 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن زيدان، أشرف على تدريب الريال في ولاية أولى، امتدت من يناير 2016 حتى مايو 2018، ثم عاد في مارس 2019، ليتسلم المسؤولية في ولايته الثانية.

وخلال ولايته الأولى، توج "زيزو" بعدة ألقاب مع الفريق الملكي، أبرزها ثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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