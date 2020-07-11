غوارديولا يدعو فريقه لعدم التفكير في مواجهة يوفنتوس

المصدر: وكالات

دعا الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، فريقه إلى عدم التفكير في مواجهة محتملة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس لأن فقدان التركيز أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر قد يكلفه الخروج من البطولة.

وتفوق سيتي على ريال مدريد ذهابا 2-1 وستقام مباراة العودة في ملعب الاتحاد في السابع من أغسطس وقد يواجه زملاء كريستيانو رونالدو في دور الثمانية إذا نجح الفريقان في التقدم لهذا الدور.

ويتأخر الفريق الإيطالي 1-صفر منذ مباراة الذهاب أمام أولمبيك ليون في فرنسا.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة فريقه لنظيره برايتون آند هوف ألبيون اليوم في الدوري الممتاز: "لا يوجد في هذا المكان من يعرف ريال مدريد أكثر مني. إنه الفريق المهيمن على ألقاب دوري الأبطال ويتعين أن نكون في كامل التركيز أمامه".

وتابع "نفكر في مباراة ريال. لو فكرنا في المباراة التالية. فإن ملك هذه البطولة سيطيح بنا".

وأكد غوارديولا أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي خضع لجراحة في برشلونة الشهر الماضي سيغيب عن المواجهة أمام بطل أوروبا 13 مرة.

وفي حال انتصاره على مستضيفه برايتون سيتأكد موقع مانشستر سيتي في المربع الذهبي للدوري الممتاز وسينهي سلسلة من 3 هزائم متتالية خارج ملعبه في الدوري وهو أسوأ سجل خارج الأرض في مسيرة غوارديولا التدريبية.

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