خبير تحكيمي: ركلة جزاء الريال أمام ألافيس صحيحة

المصدر: وكالات

في الدقيقة 11 من مواجهة ريال مدريد وضيفه ألافيس، اقتحم الظهير فيرلاند ميندي منطقة جزاء الضيوف، متجاوزا المدافع خواكيم نافارو، الذي ارتكب عليه خطأ، ليمنح الحكم الريال ركلة جزاء.

وانبرى المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لركلة الجزاء، ليترجمها لهدف التقدم للريال على حساب ألافيس، خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، لحساب الأسبوع الـ35 من الدوري الإسباني.

وأثار احتساب الحكم لتلك الركلة، جدلا واسعا، إذ اعتبر البعض أن مدافع ألافيس،، ارتكب الخطأ خارج منطقة الجزاء، وكان على الحكم منح الريال ضربة حرة مباشرة بدلا من ركلة جزاء.

ولكن الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، خوان أندوخار أوليفر، حسم الجدل، وأكد أن قرار الحكم كان صحيحا.

وأوضح: "عمل ساذج للغاية قام به خواكيم نافارو، حيث قام بعرقلة فيرلاند ميندي بشكل واضح".

وأضاف: "الشك الوحيد يمكن أن يكون إذا كان التدخل داخل المنطقة أم لا، لكن الإعادة أوضحت أن إعاقة ميندي من داخل منطقة الجزاء".

ونجح الريال في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 50، لتنتهي المباراة بفوزه بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الـ17.

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