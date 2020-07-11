إسبانيا وألمانيا بداية مشوار دوري الأمم

المصدر: (نيون - أ ف ب)

يبدأ المنتخب الإسباني مشواره في منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في الثالث من سبتمبر ضد نظيره الألماني في شتوتغارت.

وذلك بحسب ما أفاد أمس الاتحاد المحلي للعبة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان «يسجل المنتخب الوطني عودته (من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد) ستكون البداية ضد ألمانيا.

ولن تكون مباراة شتوتغارت الأولى وحسب لإسبانيا بعد العودة من التوقف الذي فرضه «كوفيد 19» على الأحداث الرياضية منذ مارس، بل ستكون الأولى أيضاً لمدربها لويس أنريكي بعد عودته للإشراف على «لا فوريا روخا» في 19 نوفمبر 2019.

وتضم المجموعة الرابعة للمستوى الأول من هذه البطولة، المنتخبين السويسري والأوكراني اللذين يتواجهان في اليوم ذاته.

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