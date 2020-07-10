الأسطورة يخطط لخطف نجم الهلال السعودي سراً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني يرغب في الحصول على خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو، اللاعب الحالي في صفوف نادي الهلال السعودي، ويخطط لذلك بمفاوضات في سرية تامة بواسطة رئيس النادي الأسطورة البرازيلي رونالدو .

وذكرت صحيفة "تودوفيخاس" الإسبانية في موقعها الإلكتروني: يضع بلد الوليد لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو على جدول اهتماماته، إذ ينتهي عقد اللاعب البرازيلي في أكتوبر المقبل، وترى إدارة النادي أن الحصول على خدمات إدواردو فرصة فريدة وبتكلفة مجانية.

وأضافت الصحيفة: كما رحب اللاعب البرازيلي بفكرة الانتقال إلى بلد الوليد، والحصول على فرصة اللعب في أقوى مسابقات العالم.

وكشف التقرير أن بلد الوليد تواصل بالفعل مع إدواردو وذلك عن طريق رئيس النادي رونالدو، الذي اتصل شخصياً بمواطنه لإقناعة بالانضمام إلى المشروع الجديد.

يشار إلى أن إدواردو كان قد مدد تعاقده مع الهلال إلى نهاية الموسم الحالي، بعدما انتهى عقده في 30 يونيو الماضي، وذلك من أجل المشاركة في استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، علما أنه سبق وخاض تجارب في الدوري الفرنسي مع نيس والبرتغالي مع بورتو وإشتوريل قبل انتقاله إلى الهلال.

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