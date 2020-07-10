مدرب برشلونة ينتظر تعثر ريال مدريد لاستعادة صدارة الليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة على ضرورة التركيز في مباراة السبت أمام بلد الوليد، وبعد ذلك التخطيط لمنافسات دوري أبطال أوروبا وخوض مباراة نابولي في أغسطس المقبل لافتاً إلى اهمية التركيز في مباراة بلد الوليد والانتظار حتى يخفق الخصم، لأنه لا يوجد أمر آخر لاستعادة صدارة الليغا سوى انتظار تعثر ريال مدريد»، وفقاً لصحيفة "اس" الاسبانية التي نقلت حديث سيتين في مؤتمره الصحافي اليوم الجمعة.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني، ويحتضن اللقاء ملعب «خوسيه زوريلا»، وسط رغبة الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط لمساعدة النادي الكتالوني في الصراع على لقب الليغا في الموسم الحالي.

وعلق سيتين عن قرعة دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «في الحقيقة لم أضع الكثير من التوقعات على القرعة لأنه من المهم جدًا التركيز في مباراة نابولي لأنها الأساسية، ولكن معرفة بقية القرعة يساعدنا على تحليل المنافسين المحتملين، وقبل كل هذا علينا الاهتمام بمباراة الغد، وحصد 3 نقاط، وبعد ذلك نرى مباراة نابولي».

وعن مدى صعوبة الفوز بالتشامبيونزليج، أضاف سيتين: «لا أخطط للأمور بهذه الطريقة، ونحاول التركيز في الأولوية ومحاولة البقاء في أعلى مستوى للمباريات الثلاثة المتبقية لإنهاء المسابقات، والأمور الأخرى هي فرضيات لا تقود إلى أي شيء».

ورد سيتين عن مسألة غياب آرثر ميلو بسبب إصابة بالتهاب اللوزتين، قائلاً: «هذا حدث عابر، وكان يتدرب بشكل جيد، ولكن ربما تعرض لهذا، ودائمًا يحاول تقديم أفضل ما لديه والأسبوع المقبل سيتعافي وسنستدعيه للقائمة».

وفيما يتعلق بعدم استدعاء فرينكي دي يونج للمباراة، استكمل سيتين، قائلاً: «فكرنا أنه الأفضل بقائه لكي يتدرب، وكان قريبا من الذهاب معنا ولكن فضلنا الانتظار حتى تكون حالته ممتازة، وليست فقط جيدة».

وكشف كيكي عن احتمالية خوض البارسا مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «من الممكن فعل ذلك، سنمنح اللاعبين راحة وبعد ذلك سنعود ونريد لعب مباراة ودية، ربما نجريها بيننا، لأنه من الصعب إيجاد فريق منافس في هذه الأيام ويقدم لنا ما نريده».

وعن حالة أومتيتي ومسألة فقدانه بقية الموسم، أكد سيتين: «يحاول التعافي، ويقوم بالتدريبات وعلينا رؤية تطوره، ولا يعرف الأطباء موعد عودته».

وتطرق سيتين للرد على طبيعة منافسات الليجا المختلفة منذ عودة المسابقات ولعب مباراة في أيام قليلة بالإضافة إلى 5 تغييرات، قائلاً: «بالطبع هذا موقف غير طبيعي عما كنا نعتاد عليه، ولكن هذا سمح لنا باستعادة لويس سواريز وهذا الأمر جعلنا نتأقلم وهذه هي الظروف، والأهم هو استمرار البطولة وتتواجد حالة الأمان الممكنة، وهناك لحظات شعرنا بالأذى أكثر من أي فريق آخر».

وأما بالنسبة لقلق من اللعب بدون جماهير، أضاف سيتين: «هذا عائق لأنه في مباراة مهمة ومع امتلاء المدرجات سيؤثر الأمر بشكل إيجابي، ولكن هذا هو الواقع والشكوى لن تجدي بشيء، لا يوجد حل، وعلينا التأقلم».

واستكمل سيتين حديثه بالكشف عن حالة أنطوان جريزمان: «ربما استطاع جريزمان الاستفادة من هذه الفترة، وما زالت أراه لاعبًا كبيرًا وأي لاعب رائع عليه اللعب بشكل جيد وإظهار امكانيته، وجريزمان فعل هذا في عدة مباريات، وكنت سعيدًا بأدائه في بعض المباريات».

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