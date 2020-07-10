مانشستر سيتي يحتفي بمرور عامين على توقيع النجم الجزائري رياض محرز

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفى نادي مانشستر سيتي بمرور عامين على توقيع النجم الجزائري رياض محرز للنادي السماوي وانضمامه إلى كتيبة الفريق الذي يعد من أكبر فرق الدوري الإنجليزي وأوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على "تويتر"، مجموعة من الصور لمحرز لحظة ارتداء فانلة الفريق وتسجيله الأهداف للفريق، وعلق قائلا: "عامان من التألق لفخر العرب، في مثل هذا اليوم عام 2018 وقع مانشستر سيتي مع رياض محرز".

ووصل النجم الجزائرى رياض محرز إلى الهدف رقم 10 له مع مان سيتي هذا الموسم في البريميرليغ، لينضم إلى بقية الهدافين في القائمة وهم: سيرجيو أجويرو (16)، رحيم ستيرلينج (14)، كيفن دى بروين (11)، جابرييل جيسوس (11) هدفا.

ورفع مانشستر سيتى رصيده على 69 نقطة فى وصافة جدول ترتيب البريميرليغ خلف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، والذى توج باللقب رسمياً للمرة الأولى منذ 30 عاما بشكل رسمي، بينما تراجع نيوكاسل يونايتد للمركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.

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