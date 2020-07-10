برونكهورست: اتمنى أن ينهي "البرغوث" مسيرته في ملعب "كامب نو"

المصدر: وكالات

أعرب الدولي الهولندي المعتزل جيوفاني فان برونكهورست، مدافع برشلونة الإسباني السابق، عن أمله بأن ينهي نجم "البلوغرانا" الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته في ملعب "كامب نو" في ظل تقارير تتحدث عن احتمال رحيله عن النادي الكتالوني مع نهاية عقده عام 2021.

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أشارت نهاية يونيو المنصرم إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين برشلونة والنجم البالغ من العمر 33 عاما، وأن الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة، وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوّه صورته.

وتعليقا على هذه التقارير، قال فان برونكهورست الذي يشغل حاليا منصب مدرب فريق غوانزو آر آند إف الصيني، لوكالة "فرانس برس": "أحب أن أراه (ميسي) جزءا من برشلونة طوال مسيرته. إنه واحد بين قلة من اللاعبين الذين بقوا طوال مسيرته في نفس النادي".

وأضاف: "أنا معجب به كشخص ولاعب، وآمل أن يبقى هناك (في برشلونة). هذا ما أحب أن أراه".

ولعب فان برونكهورست في برشلونة بين العامين 2003 و2007 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، عندما كان ميسي الشاب قد بدأ مسيرته.

وأوضح برونكهورست: "أعرف ميسي مذ كان عمره 16 عاما"، مشيرا إلى أنه الأكثر قدرة على اتخاذ قراراته حول ما إذا كان سيغادر أم يبقى "سيقرر بنفسه، لكنني لا أستطيع أن أتخيل برشلونة بدونه".

وكان رئيس برشلونة غوسيب ماريا بارتوميو قد أكد الثلاثاء الماضي في تصريحات لإذاعة "راك1" الكتالونية أن على النادي "واجب" تجديد عقد ميسي، وقال "عادة لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي بأن لدينا واجبا لتجديد عقده (ميسي). هو أفضل لاعب في التاريخ ولا تزال أمامه العديد من السنوات في كرة القدم".

ومرّ ميسي الذي أبدى اعتقاده في فبراير الماضي أن برشلونة غير قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا بشكله الحالي، بفترة شهدت خلافات منتظمة مع مجلس إدارة النادي، حين وجّه انتقادات علنية للمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين لعدم دعمهم المدرب المقال من منصبه إرنستو فالفيردي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز