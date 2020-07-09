«مرسيدس» يأمل هيمنة مبكرة لمونديال فورمولا1

المصدر: أ ف ب

يضع فريق مرسيدس، المهيمن الأكبر على بطولة العالم للفورمولا1 منذ ستة أعوام، نصب عينيه فرض السيطرة المبكرة على منافسات موسم 2020، عندما يخوض السائقون غمار جائزة ستيريا الكبرى في النمسا عطلة نهاية الأسبوع.

ويقام السباق على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ، وهو الثاني توالياً على المسار نفسه بعد الأحد الماضي، ويحمل اسم «جائزة ستيريا الكبرى»، المنطقة النمساوية، التي تقع فيها الحلبة، وسيكون السباق هو المرحلة الثانية من بطولة 2020، التي تأخر انطلاقها لأشهر، وعدّلت مواعيدها بسبب فيروس «كورونا»،

لكن «مرسيدس»، الذي اكتست سيارتاه بالزي الأسود هذا الموسم دعماً لمكافحة العنصرية، عوضاً عن اللون الفضي، الذي اشتهر به الفريق الألماني في العقود الماضية، بدا مصمماً من البداية على فرض هيمنته على البطولة، وإحراز لقبها للمرة السابعة توالياً للفرق والسائقين.

وفاز الفنلندي فالتيري بوتاس بالمرحلة الأولى من البطولة، بعد انطلاقة من المركز الأول، وعبر خط النهاية أمام زميله بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون، قبل أن تتم إعادة الأخير إلى المركز الرابع في الترتيب النهائي، بسبب إضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته عقاباً له على احتكاكه مع سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون.

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