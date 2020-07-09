شيروود: محمد صلاح قادر على نيل الحذاء الذهبي بشرط وحيد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نجم منتخب إنجلترا السابق، تيم شيروود، السبيل الوحيد لحصول المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لهذا الموسم.

وقال شيروود في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، إن صلاح قادر على تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إن لم يعترض مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، طريقه.

وأوضح مدرب أستون فيلا السابق، أن الفرعون المصري سينال الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، ما لم يختار كلوب، منحه قسطا من الراحة في المباريات المتبقية من "البريمير ليغ".

وارتقى صلاح إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها ليفربول أمس الأربعاء على برايتون، بنتيجة 3-1.

وبات الفرعون المصري يبتعد بفارق ثلاثة أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وذلك قبل أربع مباريات من ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري.

وتوج "مو" هدافا لـ"البريمير ليغ" في موسمه الأول مع ليفربول (2017/2018)، بـ32 هدفا، ثم تقاسم الجائزة في الموسم الماضي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، بعد تسجيل كل واحد منهم 22 هدفا.

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