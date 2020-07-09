برشلونة يحسم مصير غريزمان

المصدر: وكالات

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة ​نادي برشلونة​ الإسباني حسمت موقفها من مسألة استمرار نجمها الفرنسي أنطوان ​غريزمان​ من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة برشلونة أبلغت غريزمان بأنه ضمن خططها في الموسم المقبل.

واجتمع غريزمان مع إدارة النادي الكتالوني التي أكدت ثقتها الكاملة فيه، كما أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أبلغه بأنه يعتمد عليه.

وانضم غريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق الكتالوني حتى الآن 44 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

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