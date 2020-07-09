قرعة نهائي دوري أبطال أوروبا و"الأوروبي" غداً في "نيون"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد قرار استئناف المسابقات الأوروبية من جديد، ومن المقرر أن تستضيف مدينة "لشبونة" البرتغالية مباريات دوري أبطال أوروبا ابتداءً من ربع النهائي على ملعبي "بنفيكا" و"سبورتنج لشبونة".

وكشف الاتحاد الأوروبي عن إجراء قرعة الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بمدينة "نيون" ظهر غدٍ، الجمعة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباريات دور ربع النهائى بدوري الأبطال من لقاءٍ واحد.

وكانت فرق "لايبزيج الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأتلانتا الإيطالى، ضمنت التأهل لربع نهائى دورى الأبطال.

ويتبقى فقط أربع مباريات على انتهاء دور الـ16 حيث سيلاقي بايرن ميونخ منافسه تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولي، ويوفنتوس ضد ليون، وتلك المباريات ستقام يومي السابع والثامن من شهر أغسطس.

وستلعب لقاءات دور ربع النهائي فى أربع أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر.

بينما ستلعب لقاءات دور نصف النهائي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي في 23 من نفس الشهر.

أما بالنسبة لمسابقة الدوري الأوروبي، ستلعب جميع اللقاءات في ألمانيا، وستقام مباريات دور ثمن النهائى على يومين، الخامس والسادس من شهر أغسطس، وربع النهائي يومي العاشر والحادي عشر من نفس الشهر، ونصف النهائي يومي "16، و17"، وأخيراً النهائي يوم 21.

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