"الآسيوي" يقرر استكمال مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد سبتمبر المقبل

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس استكمال مسابقتي (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) اعتبارا من سبتمبر المقبل، بعد تعليقهما منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني أن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضا.

وأفاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني إن استكمال دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر.

أما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 17 أكتوبر.

وأشار الاتحاد إلى أن المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري الأبطال، حتى الدور نصف النهائي، ستقام "بنظام التجمع من 14 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر".

ويستكمل الدور الأول بين 14 سبتمبر و24 منه، على ان تقام الأدوار الإقصائية (من ثمن النهائي الى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر.

وتقام المباراة النهائية (من جولة واحدة أيضا) في الخامس من أكتوبر، على أن يتم تحديد الأمكنة في فترة لاحقة.

أما مسابقة الأندية الثانية، كأس الاتحاد، فيستكمل دور مجموعاتها اعتبارا من 23 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة الأم.

وسيستكمل الاتحاد مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين، خلال أكتوبر ونوفمبر.

ونقل الاتحاد في بيان عن أمينه العام الماليزي داتو ويندسور جون قوله:"كانت الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تواصل مستمر مع اتحاداتنا الوطنية وروابط الدوري والأندية خلال الأسابيع الأخيرة، كي نتمكن من إيجاد صورة واضحة للفرص المتاحة أمام كل اتحاد وطني".

وتابع "خلال هذه المشاورات التي بدأت في كوالالمبور والدوحة ودبي ودلهي، خلال شهري فبراير ومارس، ثم تواصلت بعد ذلك عبر الانترنت، كنا نسعى للاتفاق على روزنامة للمباريات تسمح لنا باستكمال كلتا بطولتي الأندية والبطولات المجمعة" في 2020.

وأضاف "أريد أن أشكر كافة الأطراف المعنية، وكذلك شركائنا التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، وذلك على تفهمهم وصبرهم وإخلاصهم والتزامهم نحو كرة القدم الآسيوية خلال هذه الأوقات الصعبة والحافلة بالتحديات في تاريخ اللعبة".

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