هدف لمحرز يُدخل مانشستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل نادي مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أوسع أبوابه، بعدما اكتسح، أمس الأربعاء، ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، في إطار الجولة الـ34 من "البريمير ليغ".

وتناوب على تسجيل خماسية مانشستر سيتي، كل من البرازيلي غابريل جيسوس، والجزائري رياض محرز، والأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز، بالخطأ في مرماه، والإسباني ديفيد سيلفا، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، في الدقائق 10، 21، 59، 65، و91 على الترتيب.

وبهدفه في شباك نيوكاسل، رفع محرز عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى عشرة أهداف، ليصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ المسابقة، يضم بين صفوفه 5 لاعبين سجلوا 10 أهداف أو أكثر في الموسم نفسه.

واللاعبون الخمسة هم محرز، وسيرخيو أغويرو (16 هدفا)، وستيرلينغ (13 هدفا)، وكيفين دي بروين (11 هدفا)، وجيسوس (11 هدفا).

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