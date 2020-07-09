كلوب: ما يفعله محمد صلاح مع ليفربول أمر لا يصدق

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد نجاحه في تسجيل ثنائية لفريقه ضد برايتون خلال الفوز بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب "بالمر" ، فى إطار الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وقال كلوب في تصريحاته بعد المباراة: ما يفعله محمد صلاح هو أمر لا يُصدق، الأرقام تتحدث عن نفسها، في العامين الماضيين فاز صلاح بالحذاء الذهبي وهو لقب مهم بالنسبة له، ولساديو ماني".

أضاف: "في النهاية يمكنك التسجيل فقط عندما تؤدي بشكل جيد".

تألق صلاح

ومحمد صلاح هو بطل المباراة الأول بلا منازع، بعد أن سجل هدفين رائعين وصنع هدف، أى اشترك في جميع أهداف ليفربول الثلاث، حيث وصل النجم المصري إلى الهدف رقم 19 له في الدوري الانجليزي هذا الموسم، يحتل من خلاله المركز الثالث في ترتيب الهدافين، حيث يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 22 هدفًا يليه بيير أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 20 هدفًا.

وبذلك يكون اشترك محمد صلاح بـ8 أهداف خلال مباراته السادسة التي شارك فيها مع ليفربول ضد برايتون بالبريميرليغ، حيث سجل النجم المصرى 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق "الريدز" الفوز على برايتون فى جميع المواجهات الستة التى شارك فيها ضد منافسه بالدوري الإنجليزي.

ويصل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي للنقطة 92 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 23 نقطة كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

وحسم ليفربول لقب البريميرليغ في وقت سابق حيث ضمن الفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب استمر 30 عامًا.

فى المقابل، يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن عشر.

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