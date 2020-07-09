246 مليون يورو في 4 سنوات ... أرباح ريال مدريد من بيع لاعبي الأكاديمية

المصدر: البيان الإلكتروني

حصد فريق ريال مدريد الإسباني، مكاسب مالية كبيرة من بيع لاعبي الأكاديمية الخاصة بالمرينجي خلال أخر 4 سنوات، ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن ريال مدريد حقق مبيعات بمبالغ باهظة من لاعبي الأكاديمية، حيث جمع 246 مليون يورو.

أضافت، إنه تم بيع ألفارو موراتا لاعب الملكي على فترتين، الأولى في عام 2014 إلى يوفنتوس مقابل 22 مليون يورو، والثانية في عام 2017 إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو.

كما قرر ريال مدريد بيع أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت، وخلال عام 2019 تم بيع ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو.

ثم بيع راؤول دي توماس مقابل 20 مليون يورو إلى بنفيكا عام 2019، وخيسي رورديجيز مقابل 25 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان عام 2016، حيث ساهم بيع اللاعبين المذكورين أعلاه بقرابة الـ200 مليون يورو.

وفي عام 2017، ذهب ماريانو دياز إلى ليون مقابل 8 مليون يورو على الرغم من إعادة شرائه بـ20 مليون يورو، وانتقل دييغو يورينتي إلى ريال سوسيداد مقابل 7 مليون يورو، ورحيل بورجي إلى ديبورتيفو ألافيس مقابل 3 مليون يورو، وفي عام 2018، انتقل عمر ماسكاريل إلى شالكه مقابل 10 مليون يورو، ووقع لوكاس توريو إلى إينتراخت فرانكفورت مقابل 3.5 مليون يورو، ولينهارت إلى فرايبورج مقابل 2 مليون يورو.

وفي عام 2016 غادر دينيس تشيريشيف إلى فالنسيا مقابل 7 ملايين يورو، ومنذ أسابيع باع ريال مدريد خافي سانشيز مقابل ثلاثة ملايين يورو إلى بلد الوليد.

وفي المجموع، يحصد ريال مدريد 246 مليون يورو من بيع لاعبي الأكاديمية خلال الـ4 سنوات الماضية، وهو مبلغ رائع يمكن زيادته هذا الصيف مع بيع لاعبين مثل أوسكار رودريجيز المعار إلى ليغانيس وبورخا مايورال المعار إلى ليفانتي.

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