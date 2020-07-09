صلاح يُقَرِب ليفربول من النقطة 100 وسيتي يستعرض أمام نيوكاسل

المصدر: أ ف ب

قرب الهداف المصري محمد صلاح فريقه ليفربول البطل من الرقم القياسي لعدد النقاط بقيادته للفوز خارج ملعبه على برايتون 3-1، فيما استعرض مانشستر سيتي الوصيف على حساب ضيفه نيوكاسل باكتساحه 5-صفر أمس الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

في المباراة الأولى، فك ليفربول عقدته خارج ملعبه بتحقيقه فوزه الأول بعيدا عن "أنفليد" في آخر ست مباريات، بينها ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد الإسباني (صفر-1 ثم 2-3 إيابا على ملعبه)، وتحديدا منذ تغلبه على نوريتش سيتي 1-صفر في 15 فبراير.

ويدين ليفربول برفع رصيده إلى 92 نقطة وبأن يصبح على بعد 8 نقاط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، إلى صلاح الذي سجل هدفين ومرر كرة الهدف الثالث.

ويحتاج ليفربول الآن إلى الفوز بثلاث من مبارياته الأربع المتبقية لتحطيم رقم سيتي، لكن المهمة لن تكون سهلة لأنه يواجه بيرنلي وأرسنال وتشلسي قبل أن يختتم الموسم ضد نيوكاسل.

وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بصلاح، الذي رفع رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم، قائلا لشبكة "سكاي سبورتس" إن للمصري "أهدافه، أنه قريب في السباق على الحذاء الذهبي (لأفضل هداف)، وهذا شيء يريد الاحتفاظ به. إنه لاعب من طراز عالمي سجل لنا الكثير من الأهداف، ونحن نحاول مساعدته (للتسجيل) بقدر الإمكان".

ويتخلف المصري في المركز الثالث بفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي (22).

وبعد فشله في الوصول إلى الشباك في أية من مبارياته الخمس الماضية خارج ملعبه في جميع المسابقات، ضرب ليفربول بقوة أمام برايتون بتسجيله هدفين بعد ثماني دقائق فقط، الأول عبر صلاح الذي وصلته الكرة من نابي كيتا بعد أن خطفها الغيني إثر خطأ في السيطرة عليها من دايفي بروبر، فمررها عرضية لتصل إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي فضل تركها لصلاح، فسددها الأخير في الشباك.

ولم يكد برايتون يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه مرة أخرى في الدقيقة الثامنة، وهذه المرة بتسديدة لولبية رائعة من مشارف المنطقة للقائد جوردن هندرسون بعد تمريرة من صلاح.

لكن تراجع رجال كلوب سمح لبرايتون في العودة إلى أجواء اللقاء حتى نجاحه في تقليص الفارق بهدف رائع سجله البلجيكي لياندرو تروسار بتسديدة "على الطاير" بعد عرضية متقنة من تاريك لامبتي (ق45).

وعانى ليفربول في الشوط الثاني رغم بعض الفرص التي سنحت أمامه، لاسيما لصلاح، إلا أن المصري حسم الأمور نهائيا حين أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بكرة رأسية إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى (ق76)، مؤكدا الفوز التاسع تواليا لفريقه على برايتون في جميع المسابقات منذ تعادلهما 2-2 في الدور الرابع من الكأس موسم 1990-1991، علما بأن الهزيمة الأخيرة أمام منافسه تعود إلى يناير 1983 في الكأس (1-2)، في حين أن هزيمته الأخيرة في الدوري كانت في الدرجة الأولى سابقا صفر-1 في مارس 1982 على ملعبه.

سيتي يكرس تفوق عقدين من الزمن على نيوكاسل

ومن جهته، كرس مانشستر سيتي تفوق عقدين من الزمن في ملعبه على نيوكاسل، مستعيدا توازنه بعد الهزيمة التي تلقاها الأحد بعيدا عن "ستاد الاتحاد" على يد ساوثمبتون (صفر-1).

وعلى الرغم من انتهاء الصراع على اللقب لصالح ليفربول، حافظ رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على اندفاعهم ووضعوا خلفهم ما حصل في نهاية الأسبوع أمام ساوثمبتون حين تلقوا هزيمة ثالثة تواليا خارج الديار، وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.

وتطرق المهاجم الجزائري رياض محرز، الذي سجل أحد الأهداف الخمسة ضد نيوكاسل، إلى خسارة الأحد وأداء اليوم بالقول لشبكة "بي تي سبورت" إن فريقه "لعب جيدا لكنه لم يكن محظوظا ضد ساوثمبتون وأهدرنا الكثير من الفرص. الفارق اليوم هو أننا سجلنا".

أما غوارديولا، فتحدث بدوره عن مشوار فريقه هذا الموسم بعد التنازل عن اللقب الذي أحرزه مرتين على التوالي، قائلا "لعبنا بشكل جيد جدا في جميع المباريات لكن أهدرنا النقاط لسوء الحظ. بشكل عام، الطريقة التي نلعب بها والأداء الذي نقدمه جيدان حقا".

وكشر سيتي عن أنيابه وأكد تفوقه التام على نيوكاسل في ملعبه، حيث لم يذق طعم الهزيمة أمام الأخير على صعيد الدوري منذ 30 سبتمبر من العام 2000 (صفر-1)، كما جدد الفوز عليه بعدما أخرجه من ربع نهائي الكأس بالفوز عليه 2-صفر في "سانت جيمس بارك" في 28 يونيو.

وحقق سيتي إنجازا تاريخيا بالنسبة له، إذ لم يسبق له أن حقق 11 انتصارا متتاليا على أرضه ضد منافس واحد، معززا سجله الخالي من الهزائم أمام نيوكاسل في معقله بعدما رفعه إلى 16 مباراة متتالية في الدوري.

وفرض سيتي أفضليته منذ البداية وافتتح التسجيل عبر غابريال جيزوس بعد تمريرة من الإسباني دافيد سيلفا (ق10)، ليفك البرازيلي بذلك صيامه عن التهديف منذ فبراير ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال (2-1).

دي بروين يقترب من تييري هنري

وفي سيناريو مشابه للهدف الأول، عزز سيتي تقدمه بعد قرابة 10 دقائق حين وصلت الكرة إلى البلجيكي كيفن دي بروين المتوغل على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، فعكسها عرضية لتصل إلى محرز الذي حولها في الشباك (ق21).

ورفع دي بروين عدد تمريراته الحاسمة هذا الموسم إلى 18، ليصبح على بعد تمريرتين حاسمتين من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تييري هنري منذ موسم 2002-2003 (20 بألوان أرسنال).

وعزز سيتي بالثالث في الدقيقة 58 بهدية من الأرجنتيني فيديريكو فرنانديز، الذي حول الكرة في شباكه حين حاول إيقاف توغل لجيزوس، ثم أضاف دافيد سيلفا الرابع في الدقيقة 65 من ركلة حرة رائعة.

واختتم البديل سترلينغ المهرجان بهدف في الوقت بدل الضائع إثر هجمة مرتدة وتمريرة أخرى لدافيد سيلفا، في وقت كان دي بروين غير قادر على الجري بجانبهما بسبب إصابة تعرض لها قبل ثوان (1+90).

وبعد تنفسه الصعداء في المرحلتين الماضيتين بفوز وتعادل سمحا له بترك منطقة الهبوط، انتكس وست هام مجددا بسقوطه على أرضه أمام بيرنلي بهدف سجله جاي رودريغيز (38)، فيما تعرضت آمال ولفرهامبتون بالمشاركة القارية لضربة بخسارته القاتلة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد الذي يملك الطموح ذاته، بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر الإيرلندي جون إيغن.

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