إيقاف 4 مباريات وغرامة 10 آلاف يورو "لعضاض "لاتسيو الجديد

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى المدافع الإسباني لفريق لاتسيو، باتريك جابارون، عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ألاف يورو، من اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، بعد واقعة عضه للاعب ليتشي جوليو دوناتي، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الثلاثاء، وانتهى لمصلحة ليتشي، بنتيجة 2 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الكالتشيو.

وكان مدافع لاتسيو، قد قام بعض منافسه دوناتي لاعب ليتشي، ليشهر له حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ويغيب باتريك، عن صفوف لاتسيو، في المواجهات الأربعة المقبلة، أمام كلا من ساسولو، أودينيزي، كالياري ويوفنتوس.

وتعيد واقعة لاعب لاتسيو إلى الأذهان، ما قام به النجم لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بعد قيامه بعض جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، خلال مواجهة أوروجواي وإيطاليا، خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

وتلقى سواريز وقتها عقوبة كبيرة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، من خلال إيقافه 10 مباريات على مستوى الأندية، بالإضافة إلى حرمانه من اللعب دوليا لمدة 4 أشهر.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 75 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن فريق لاتسيو، الوصيف برصيد 68 نقطة.

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