الفرنسي ماتيو جندوزي يقترب من برشلونة

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي ماتيو جندوزي، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، يقترب من الانضمام لصفوف نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فريق برشلونة دخل في مفاوضات مع ماتيو جندوزي، مستغلا الخلاف الذي نشب بينه وبين الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عقب مباراة برايتون.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال على استعداد للاستغناء عن خدمات جندوزي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، كما أنه مستعد لإعارته أيضا.

وأكد المصدر أن ممثلي جندوزي في محادثات متقدمة مع برشلونة، مع اقتراب اللاعب الفرنسي من اتخاذ قرار بشأن مستقبله في الشهر المقبل.

ويتدرب جندوزي بعيدا عن الفريق الأول بعد خلافه مع مدربه ميكيل أرتيتا الشهر الماضي، خلال مباراة برايتون، والتي تورط فيها في شجار مع نيل موباي.

ولم يدخل جندوزي منذ ذلك الحين في تشكيلة آرسنال، حيث خاض الفريق 5 مباريات من دون أي هزيمة.

واستفسر إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد عن موقف جندوزي، لكنهما علما بوجود محادثات اللاعب وبرشلونة.

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