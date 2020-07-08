يوفيتش ممنوع من تدريبات ريال مدريد بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد ممنوع من خوض التدريبات مع الفريق الملكي خلال الفترة الحالية لأسباب احترازية، حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نتيجة فحوصات لوكا يوفيتش سلبية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنه معزول كإجراء احترازي بعدما خالط صديقاً له تبين أنه مصاب بالفيروس.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة الفحص الأول للصربي يوفيتش كانت سلبية ولكن تم عزله ولم يلتق أى شخص من أفراد الفريق الملكي، مشيرة إلى أنه سوف يجري فحصا آخر فى الأيام المقبلة وإذا كانت النتيجة سلبية مرة أخرى فسوف يعود لتدريبات الفريق الأسبوع الأخير من "الليغا"، أسبوع الحسم.

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء الجمعة في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني، حيث يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف قبل 4 جولات من النهاية.

من ناحية أخرى، برأ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد من مخالفة بروتوكول "الليغا" لضمان سلامة اللاعبين وسط استمرار أزمة فيروس كورونا.

وظهر الصربى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد في حفل شواء برفقة عدد من الأشخاص داخل منزله، وهو ما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقال رئيس رابطة الدورى الإسباني، فى تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، "لقد تحدثت مع ريال مدريد، يجب أن نتذكر أن يوفيتش لا يشارك أماكن التدريب مع بقية زملائه، لكنه أوضح أنه كان مع الأشخاص الذين يعيشون معه فى المنزل، ولم يكن هناك جمهور".

وأضاف، "لا يزال يتعين علينا الآن الحفاظ على انتباهنا إلى أقصى حد، بقى لدينا 40 يومًا من المنافسة الصعبة، ويمكننا تحقيق هدف بدا لا يصدق في منتصف مارس".

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