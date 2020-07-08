شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش في بطولة "فلاشينغ ميدوز"

المصدر: أ ف ب

لم يحسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا في كرة المضرب والمتعافي من فيروس كورونا المستجد، مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من عدمها، بحسب ما أشار الأربعاء في مقابلة مع الصحيفة الرياضية الصربية "سبورتسكي جورنال".

وقال ديوكوفيتش الذي انتقد سابقا الإجراءات الصحية المشددة المقرر اعتمادها في نيويورك "لا أعرف ما إذا كنت سأخوض البطولة، لن ألعب طبعا في (دورة) واشنطن، وتبقى (دورة) سينسيناتي ضمن خططي".

وأعلن ديوكوفيتش في الثاني من يوليو الجاري تعافيه مع زوجته يلينا من فيروس "كوفيد-19"، بعد التقاطه العدوى خلال مشاركته في دورة "أدريا تور" الخيرية التي نظمها في دول البلقان الشهر الماضي.

وستكون فلاشينغ ميدوز الأولى بين البطولات الكبرى بعد استئناف الموسم الاحترافي الذي علقت منافساته في مارس بسبب "كوفيد-19"، وتنطلق في 31 أغسطس وراء أبواب موصدة.

واستعاد "الجوكر" تمارينه الثلاثاء معلنا انه سيخوض جزءا من الموسم على أراض ترابية، موضحا "مشاركة في رولان غاروس مؤكدة، مدريد وروما أيضا ضمن أجندتي".

واعتبر أن نظام التصنيف الجديد للاعبين المقرر اعتماده في أغسطس المقبل "سديد"، وذلك بعد استئناف المباريات إثر توقف لخمسة أشهر بسبب تفشي الفيروس عالميا.

وأعلن ديوكوفيتش في 23 يونيو اصابته بالفيروس، إلى ثلاثة لاعبين آخرين شاركوا في الدورة في بلغراد هم البلغاري غريغور ديميتروف (19 عالميا)، الكرواتي بورنا تشوريتش (33) والصربي فيكتور ترويتسكي (184).

ثم أُعلن عن إصابة النجم الكرواتي السابق غوران ايفانيشيفيتش، مدير إحدى جولات الدورة واحد مدربي ديوكوفيتش.

ولم يتم احترام مسافات التباعد الاجتماعي في البطولة، ما عرض ديوكوفيتش والفريق المنظم القريب منه لانتقادات لاذعة خصوصا من وراء الأطلسي واللاعب الاسترالي نيك كيريوس، ما دفعه الى تقديم اعتذار شديد للمتضررين من إقامتها.

لكن حامل لقب 17 بطولة كبرى، رأى أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها كانت بمثابة "مطاردة الساحرات".

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