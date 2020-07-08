رونالدو يعلق على هزيمة يوفنتوس من ميلان برباعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خيبة أمله بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها فريقه أمام مضيفه ميلان (2-4)، أمس الثلاثاء في الدوري الإيطالي.

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بزملائه في يوفنتوس، وأرفقها بتعليق: "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن سنرفع رؤوسنا وسنستمر في العمل".

ورغم خسارة يوفنتوس، فقد تمكن رونالدو من ترك بصمته في المباراة، بتسجليه الهدف الثاني لليوفي، عزز به موقعه في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، رافعا رصيده إلى 26 هدفا، مقابل 29 هدفا، لمتصدر القائمة، شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، بينما ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، الذي خسر أيضا أمام مضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد.

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