12 إصابة بكورونا في صفوف استقلال طهران الإيراني

المصدر: أ ف ب

تعرض 12 شخصا من أفراد فريق استقلال طهران لكرة القدم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الثلاثاء.

وأوضحت وكالة "إرنا" للأنباء أنه في "أعقاب الخضوع للفحوص، تأكدت النتائج الإيجابية لـ12 شخصا".

ونقلت عن بيان لمستشفى مسيح دانشوري في طهران، أن المصابين هم "طبيب الفريق ولاعبين"، وأن 61 شخصا من أفراد النادي خضعوا لفحوص كشف "كوفيد-19" بناء على طلب إدارته.

وبحسب تقرير لـ "إرنا" الاثنين، كان من المقرر أن يخوض استقلال، أحد أبرز أندية كرة القدم في إيران، مباراة ضمن الدوري المحلي ضد بارس جنوبي "لكنه لم يحضر المباراة لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا".

واستأنفت منافسات البطولة المحلية في 25 يونيو بعد تعليقها لنحو أربعة أشهر بسبب "كوفيد-19".

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الثلاثاء وفاة 200 شخص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في فبراير الماضي.

وبذلك، ارتفع عدد الوفيات إلى 11931 شخصا، والعدد الإجمالي الرسمي للإصابات إلى 245688 شخصا.

ويذكر أن حصيلة الوفيات والإصابات المسجلة رسميا تزداد في إيران منذ أعلنت في مطلع مايو عن أدنى عدد من الإصابات اليومية في شهرين.

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