برشلونة يخسر 20 مليون يورو بسبب خطأ فادح في تصميم قميصه الأساسي

المصدر: البيان الإلكتروني

يواجه فريق برشلونة الإسباني، خسائر مالية فادحة بسبب خطأ فادح في تصميم القميص الأساسى للبارسا الموسم المقبل، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن برشلونة سيخسر مبالغ مالية كبيرة بسبب خطأ شركة الملابس الرياضية الشهيرة "نايكي" وهو ما أدى إلى تأخير بيع قمصان الموسم الجديد.

أضافت، إن برشلونة يتوقع خسائر ما بين 15 إلى 20 مليون يورو بسبب التأخير في بيع القمصان بسبب خطأ في التصنيع من قبل شركة نايكي في المتاجر الستة التي يديرها النادي الكتالوني.

وسيطلب نادي برشلونة تعويض من الشركة الأمريكية نايكي متعددة الجنسيات، وإذا لم يوافقوا سيلجأ النادي إلى المحكمة، ومن المتوقع إجراء محادثات جديدة بين شركة نايكي متعددة الجنسيات وبرشلونة هذا الأسبوع للوصول إلى حل.

وتعد العلاقات بين برشلونة وشركة نايكي ليست في أفضل حالاتها، حيث تستمر الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات الراعية لملابس النادي منذ عام 1998 ولديها عقد موقع حتى عام 2026، دون الاستسلام للضغط القوي الذي تمارسه برشلونة لحل التأثير الاقتصادي القوي الناشئ عن خطأ التصنيع في المجموعة الأولى من الموسم في أقرب وقت ممكن.

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