ولاية ألمانية تسمح للجمهور بحضور المباريات

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء، أن ولاية ساكسونيا الواقعة في شرق البلاد، تخطط للسماح للمشجعين بحضور الأحداث الرياضية الكبيرة بدءا من أول سبتمبر المقبل.

ونقلت "بيلد" عن وزيرة الصحة في ساكسونيا، بترا كوبينج، قولها إنه لن يشترط وجود حد أقصى لعدد الحاضرين في الأحداث الكبيرة (بما فيها مباريات كرة القدم)، لكنها قالت إنه ربما تحتاج لإمكانية تعقبهم في وقت لاحق إذا اقتضت الضرورة.

وألغيت التجمعات الكبيرة في ألمانيا لعدة أشهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، واستكملت منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بعدما أقيمت المباريات خلف أبواب موصدة.ِ

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