4 مليارات يورو خسائر الأندية الأوروبية بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت رابطة الأندية الأوروبية "ECA"، دراسة لتحديد حجم خسائر أندية القارة العجوز بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو 4 مليارات يورو من عائداتها، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رابطة الأندية الأوروبية "إيكا" في بيان لها، "خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول 55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" إلى 2.4 مليار يورو".

ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمس الكبرى فى إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 3.6 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 1.5 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وكانت 7 من تلك الدوريات الـ 10 شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت دون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا وأسكتلندا.

وشهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعاً كبيراً، ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى المدرجات.

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