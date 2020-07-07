تعرف على تعليق مورينيو على اشتباك نجمي توتنهام

المصدر: وكالات

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي توتنهام، سبب الخلاف الشديد بين حارس "السبيرز" هوغو لوريس، ونجمه سون هيونغ مين، بين شوطي مباراة الفريق ضد إيفرتون أمس الاثنين.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "كنت آخر من وصل لغرفة خلع الملابس (بعد نهاية الشوط الأول)، حيث تقع الدكة في الناحية الأخرى من الملعب. عندما وصلت إلى هناك، كان كل شيء قد انتهى، اللاعبان كانا يحتضنان بعضهما البعض".

وأضاف "تسديدة ريتشارلسون كانت السبب في كل ذلك"، موضحا أن ريتشارلسون، سدد من الناحية اليمنى، ولوريس كان يرى أن على لاعبي الهجوم وعلى رأسهم سون هيونغ مين، بذل مجهود أكبر في المساندة الدفاعية خلال تلك اللقطة.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية، لوريس وهو يتوجه مسرعا باتجاه زميله الكوري الجنوبي،، بعد نهاية الشوط الأول، متحدثا معه بطريقة عنيفة، بل وحاول الاقتراب جسديا من سون هيونغ مين، لكن تدخل بعض لاعبي الفريق منع حدوث اشتباك الثنائي بالأيدي.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة التي تدخل في إطار منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد.

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