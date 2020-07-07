تعرف على سلاح زيدان لتحقيق لقب ريال مدريد في"الليغا"

المصدر: البيان الإلكتروني

يسير ريال مدريد بخطى ثابتة نحو تحقيق لقبه الرابع والثلاثين في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن لمدرب الفريق زين الدين زيدان سلاح خاص استعمله من أجل تحقيق تلك الغاية، وذلك بحسب صحيفة مقربة من النادي الملكي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن سلاح زيدان عند عقم التسجيل لدى المهاجمين، وهذا ما ظهر في آخر 4 أهداف، يكمن في أقدام بعض اللاعبين الأقوياء، ممن ليسوا في مركز الهجوم، والذين حرص زيدان على وجودهم في فريقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر 4 أهداف للفريق، كانت 3 منها للمدافع سيرخيو راموس، وهدف للاعب خط الوسط كاسيميرو.

وكان آخر مهاجم قد سجل هدفا للمرينغي هو البرازيلي فينيسوس جونيور، أمام ريال مايوركا، ومنذ تلك المباراة، لم ينجح الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو أو الفرنسي كريم بنزيما أو الويلزي غاريث بيل أو البلجيكي إيدن هازارد في هز الشباك.

وأشارت "آس" إلى أن عدم تسجيل المهاجمين لا يعني أنهم لا يؤدون جيدا داخل المعلب، موضحة أن بنزيما ساهم في هدف إسبانيول، عندما صنعه بكرة ساحرة بالكعب ليسكنها كاسيميرو في الشباك.

وقالت كذلك إن المهاجم ماركو أسينسيو قدم أداء رائعا في أول مباراة لعبها أساسيا أمام إسبانيول، بالإضافة لتألق البرازيلي الشاب رودريغو في مباراة أتلتيك بلباو.

وتابعت: "لكن في الواقع أهداف الريال كانت بتوقيع زملاء آخرين وبحصيلة ضئيلة، لأن كتيبة زيدان حققت 3 انتصارات متتالية بنتيجة هدف نظيف. بشكل عام خلال الموسم الحالي فاز الريال بنتيجة 1-0 أو 0-1 في 6 مرات".

وأردفت: "وفوق كل هذا، لم يحصل المرينغي على ضربات جزاء بفضل لاعبي الخط الأمامي، بل أمام خيتافي كانت بفضل داني كارفاخال، وبيلباو بفضل الظهير الأيسر مارسيلو.

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