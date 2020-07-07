بريمن.. نجاة في «الوقت الضائع»

المصدر: وكالات

احتاج فيردر بريمن إلى هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحسم به بقاءه في الدرجة الألمانية الأولى، بعد تعادله مع مضيفه هايدنهايم 2-2 في إياب ملحق الصعود والهبوط، الإثنين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على أرض بريمن. وضمن الأخير تواصل مسيرته المستمرة في الدرجة الأولى منذ العام 1981، بأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه. وفي مباراة الإياب، انتظر بريمن المتوج بطلاً للدوري أربع مرات آخرها في موسم 2003-2004، حتى الدقيقة 90+4 ليضمن البقاء، بهدف منحه التقدم 2-1، قبل أن يعادل المضيف بركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

وتقدم بريمن في الدقيقة الثالثة بهدف عن طريق الخطأ لنورمان ثويركوف في مرمى فريقه، قبل أن يعادل تيم كلاينديينست للمضيف في الدقيقة 85. وطمأن السويدي لودفيغ أوغوستينسون بريمن بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+4، قبل أن يعادل كلاينديينست مجدداً بتسجيل الهدف الثاني لهايدنهايم من ركلة جزاء.

وهو الهدف الأول للاعب السويدي لصالح فريقه في الدوري هذا الموسم.

وكان بريمن قد حل في المركز السادس عشر (من أصل 18) في ترتيب الدرجة الأولى، بفارق نقطة واحدة فقط عن فورتونا دوسلدورف الذي هبط مباشرة إلى الدرجة الثانية. في المقابل، فشل هايدنهايم الذي حل ثالثا في الدرجة الثانية، في تحقيق حلم خوض منافسات دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه. وقال قائد بريمن الهولندي دافي كلاسن «عندما ترون الموسم الذي خضناه، إلى أي حد كان صعباً من البداية، هذا (البقاء في الدرجة الأولى) يمثل راحة كبيرة جداً لنا». وأعلن فلوريان كوفلت، المدير الفني للفريق أن مستقبله مع النادي سيتحدد خلال الأيام المقبلة. جاءت هذه التصريحات بعدما تمكن بريمن من البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وقال كوفلت: «لن نغير شيئاً في الجدول الزمني، فنحن سنجتمع خلال الأيام المقبلة ونناقش الأفضل لبريمن»، وأضاف أن «البقاء في هذا الموسم الكارثي في الدوري الألماني، هو عمل جبار».

وأوضح كوفلت "37 عاماً" أنه سيقوم لاحقاً بعطلته الصيفية «وبعد ذلك، وبغض النظر عما سيحدث، سأستلقي على شاطئ، حيث لا يعرفني أحد وأقضي الوقت بلا هموم».

انتقال

أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء انتقال مدافعه رونايل بيير-جابرييل إلى بريست الفرنسي في موسم 2020 - 2021 على سبيل الإعارة. وكان المدافع البالغ من العمر 22 عاماً قد انتقل إلى ماينز قادماً من موناكو الفرنسي في الصيف الماضي مقابل نحو 5ر5 ملايين يورو، لكنه شارك في ثماني مباريات فقط مع ماينز في الدوري. ويتضمن عقد الإعارة بنداً يتيح لنادي بريست تمديد الإعارة حتى عام 2022، علما بأن عقد اللاعب مع ماينز يستمر حتى عام 2024.

أسباب

ويعتقد يورغن كلينسمان أن رباطة جأش فرانز بيكنباور كمدرب وتعطشهم المجرد للمجد كانا من أهم العناصر في تتويج منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990 في إيطاليا.

وتحتفل ألمانيا في الشهر الحالي بالذكرى الثلاثين للتتويج بلقب المونديال.

وقال كلينسمان: «قبل المباراة النهائية حدقت في فرانز بيكنباور في غرفة خلع الملابس وقلت لنفسي، فرانز مر بالفعل بكل هذه الأمور ويشعر بثقة كبيرة، كل شيء سيكون بخير وسنفوز بهذا الأمر، هدوؤه وشخصيته منحانا ثقة بالنفس لا حدود لها».

وأضاف «كان لدينا قدر هائل من التعطش للنجاح، ربما أبعد من الحدود التي يمكن تخيلها، الكثير منا كان يلعب في أندية إيطالية في ذلك الوقت، تركيزنا بالكامل كان ينصب على الفوز بصرف النظر عن كيفية تحقيق ذلك«.

وحصل المنتخب الألماني على اللقب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي في روما يوم الثامن من يوليو، وقبل ثلاثة أشهر فقط من حلول الذكرى السنوية الأولى لإعادة توحيد ألمانيا عقب سقوط جدار برلين في العام السابق.

وأشار كلينسمان»شعرنا بالمسؤولية اتجاه ألمانيا بأكملها، تزامناً مع سقوط الجدار كان لدينا مباراة حاسمة في التصفيات أمام ويلز في كولونيا، حيث أنقذنا توماس هايسلر بالهدف الذي سجله خلال الفوز 2 -1».

وتابع «منذ ذلك اليوم كانت بطولة كأس العالم تهم كل شخص داخل ألمانيا، كان شعوراً رائعاً».

وكثيراً ما يتطرق كلينسمان لذكريات كأس العالم لكن في يومنا الحالي فهناك شيء واحد يفتقده، حيث قال «ميداليتي ونسخة كأس العالم في مكتبي ومنزلي، لسوء الحظ لم يعد لدي القميص، لا أعرف كيف انتهى به الحال، كان له تصميم رائع في عام 1990».

وتولى كلينسمان تدريب منتخب ألمانيا في مونديال 2006 الذي جرى في بلاده حيث شعر بأن المجتمع بأكمله التف حول الفريق رغم الهزيمة في المربع الذهبي على يد إيطاليا. ولم يحالف نفس القدر من الحظ كلينسمان خلال تدريب بايرن ميونخ كما تعرض للإقالة من تدريب منتخب أمريكا قبل أن يقضي ولاية قصيرة في تدريب هيرتا برلين في الموسم المنقضي.

واستقال كلينسمان من تدريب هيرتا برلين في فبراير الماضي وانتقد التسلسل الهرمي بالنادي في مرسوم استقالته، ولا يزال من المتوقع أن يبقى في مجلس إدارة النادي لكن تصريحاته العلنية أثرت كثيرا على منصبه.

وأوضح كلينسمان «أشعر بأسف شديد لطريقة رحيلي عن هيرتا برلين، بالتأكيد ارتكبت أخطاء بسبب كيفية رحيلي، وأود الاعتذار مجدداً عن الأمر، لكن هذا الأمر بات من الماضي والشيء الأكثر أهمية هو أن هيرتا نجح في البقاء بالبوندسليغا».

تعيين

تولى هايكي أولريتش منصب نائب الأمين العام الجديد للاتحاد الألماني لكرة القدم، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد الاثنين. وجاء تعيين أولريتش البالغ من العمر 50 عاما في المنصب خلفاً لرالف كويتكر الذي رحل عن منصبه في نوفمبر 2019. وسيعمل أولريتش تحت قيادة فريدريتش كورتيوس الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم. وبدأ أولريتش العمل في الاتحاد الألماني لكرة القدم منذ عام 1996 وتولى شؤون الاتحادات والأندية والدوريات منذ عام 2018.

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