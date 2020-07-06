لا حالات كورونا إيجابية في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جاءت نتائج الدفعة الأخيرة من الاختبارات على اللاعبين وموظفي الأندية الإنجليزية، عن عدم وجود نتائج إيجابية لفيروس كورونا من أصل 1973 اختباراً، تم إجراءه من 29 يونيو الماضي إلى أمس الأحد.

ومع الانتهاء من الجولة الثانية عشرة من الاختبارات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم إجراء ما مجموعه 16280 اختبار، وظهرت 18 عينة إيجابية، حسب ما أشار موقع "إن بي سي".

ويتم اختبار جميع اللاعبين والموظفين في أندية الدوري الممتاز مرتين في الأسبوع خلال العودة الصارمة لبروتوكولات التدريب المعمول بها، مع استمرار المباريات ضمن برنامج إعادة التشغيل في 17 يونيو الماضي.

ويقدم الدوري الإنجليزي الممتاز نتائج الاختبارات المجمعة لأغراض نزاهة وشفافية المنافسة، بدون الإعلان عن تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد، وفي الجولة الأولى من الاختبارات يومي 17 و18 مايو الماضي، تم اختبار 748، وظهرت 6 اختبارات إيجابية من 3 أندية.

وفي الجولة الثانية، من 19 إلى 22 مايو الماضي، تم اختبار 996، وظهر اختبارين إيجابيين من ناديين، وفي الجولة الثالثة يومي 25 و26 مايو، تم اختبار 1008، وظهرت 4 نتائج إيجابية من ناديين، وفي الجولة الرابعة يومي 28 و29 مايو الماضي، تم اختبار 1130، ولم يظهر أي اختبار إيجابي.

وفي الجولة الخامسة، يومي 1 و2 يونيو الماضي، تم اختبار 1197، وظهر اختبار واحد إيجابي، وفي الجولة السادسة يومي 4 و5 يونيو، تم اختبار 1195، ولم يظهر أي اختبار إيجابي، وفي الجولة السابعة، يومي 8 و9 يونيو، تم اختبار 1213، وظهرت حالة واحدة ايجابية.

وفي الجولة الثامنة يومي 11 و12 يونيو الماضي، تم اختبار 1200، وظهرت حالتين ايجابيتين، وفي الجولة التاسعة يومي 15 و16 يونيو، تم اختبار 1541، وظهرت حالة واحدة إيجابية، وفي الجولة العاشرة في الفترة من 17 إلى 21 يونيو، تم اختبار 1829، وظهرت حالة واحدة إيجابية.

أما آخر جولتين، فلم تظهر أي حالات إيجابية، بعدما تم اختبار 2250 في الجولة الحادية عشر في الفترة من 22 إلى 28 يونيو الماضي، و1973 اختبار في الجولة الثانية عشر من 29 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

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