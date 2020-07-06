رئيس برشلونة يؤكد بقاء ميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن ليونيل ميسي يرغب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية حياته المهنية، نافياً الشائعات عن عدم النجم غير مستقر.

وتعرضت علاقة اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً للنادي لضغوط كبيرة هذا العام، وكان مستقبله مع الكاتالونيين موضع شك مع عقده حتى الموسم المقبل، ورغم من التقارير التي تفيد بأن ميسي كان يبحث عن مخرج محتمل، لا يزال بارتوميو واثقاً من أن رجله سيبقى في برشلونة لسنوات عديدة قادمة.

وقال بارتوميو لشبكة موفيستار الإسبانية: "قال ميسي إنه سينهي حياته العملية وكرة القدم في برشلونة، ولن أشرح التفاصيل، لأننا نركز على المنافسة ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي أوضح لنا أنه يريد البقاء ولذلك سنستمتع به لفترة أطول".

وجاءت تعليقاته بعد فوز برشلونة على فياريال 4-1 خارج ملعبه أمس الأحد، للحفاظ على آماله الضعيفة في الحصول على لقب الدوري الاسباني، وبدا الأرجنتيني غير مستقر في بعض الأحيان هذا الموسم، وتحدث عدة مرات ضد النادي.

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقد المدير الرياضي للنادي إريك أبيدال، لاتهامه بعدم العمل بجد كاف تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، كما أصدر بياناً شائكاً إلى حد ما في مارس الماضي، عندما أعلن أن الفريق سيحصل على تخفيض في الأجور وسط وباء فيروس كورونا.

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