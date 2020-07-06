بالفيديو .. ريبيري يصور منزله بعد تعرضه للسرقة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

تلقى الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا الإيطالي صدمة عقب المباراة التي خاضها مع فريقه ضد بارما حين عاد إلى منزله واكتشف تعرضه للسرقة.

ونشر اللاعب مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يبين تعرض منزله الكائن في مدينة فلورنسا الإيطالية للسرقة على يد مجهولين وبعثرة محتوياته.

وكتب ريبيري رسالة عقب نشره للفيديو تعليقاً على الحادث قائلاً:" فقدت زوجتي بعض الحقائب، وبعض المجوهرات، لم يكن أي منها ضرورياً، صدمتي في الشعور بأن كل شيء مكشوف، ولا أقبل بهذا الأمر".

ويبدو أن ريبيري نادماً أصبح نادماً على اللعب في إيطاليا بعد نهاية مشواره مع بايرن ميونخ الألماني، إذ قال في رسالته " الحمد لله زوجتي وأطفالي كانوا في أمان في ميونخ، كيف يمكن أن شعر بالراحة للبقاء هنا بعد ما حدث"، موضحاُ " لست بحاجة إلى الركض خلف الملايين، لدينا كل ما نحتاجه، لكنني أطارد دائماً الكرة لأنها شغفي، عائلتي تأتي أولاً وسنتخذ القرارات اللازمة لمستقبلنا"، وهو ما يفتح باب الجدل حول التفكير اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً في ترك إيطاليا.

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