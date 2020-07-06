غريليش يرد بالأرقام على سونيس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أطلق جاك غريليش (24 عاماً)، نجم أستون فيلا، دفاعاً صارماً عن نفسه وبالأرقام، بعد انتقادات حادة من قبل المدرب الإسكتلندي جريم سونيس، عندما صرح لموقع "سكاي سبورتس"، أنه كان سيستمتع باللعب ضد غريليش، والذي أصبح الآن اللاعب الأكثر عرقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب عدم قدرته على قراءة المباراة بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية.

ورد غريليش صانع الألعاب المولود في برمنغهام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإشارة إلى عدد الفرص التي خلقها هذا الموسم، وإلى حصوله على 150 ركلة حرة هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أن الإحصائيات تكشف أن غريليش ثاني أكثر اللاعبين إبداعاً، بعد كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بعدما صنع 80 فرصة خلال مشاركته طوال 2694 دقيقة مع فريقه، وغرد غريليش، بالإحصائيات، وعلق: "لا يمكنك إرضاء الجميع".

وارتبط أسم غريليش بقوة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، ولكن سيتعين عليه التراجع أكثر لضمان وضع فيلا في الدوري الممتاز، من أجل إقناع مدرب ليفربول السابق.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن غريليش لاعب جيد، رد سونيس: "لست متأكداً، وإذا كنت لاعباً، فلن أريد أن أكون اللاعب الأكثر عرقلة في الدوري، لأن هذا يعني أنني أحتفظ بالكرة لفترة طويلة، وأنني لا أرى الصورة في وقت مبكر بما فيه الكفاية".

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