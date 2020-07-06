الأرقام تكذب تفوق ريال مدريد على برشلونة بـ «الفار»

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أثارت انتصارات ريال مدريد في الدوري الأسباني في الجولات الماضية من الليغا بعد الرجوع الى تقنية الفار موجة من الاستياء داخل نادي برشلونة الذي وصفها بانتصارات الفار، لكن بالرجوع الى الأرقام وإحصائيات الفريقين وانتصاراتهما بالفار أو بدونه تأكد بان الريال متصدر في كلا الحالتين .

وتأتي أرقام ريال مدريد وبرشلونة باستخدام الفار على النحو التالي :

ريال مدريد: 77 نقطة في 34 مباراة، 23 فوز، 8 تعادلات، 3 هزائم، له 62 هدف وعليه 21، فارق الأهداف بين ما له وما عليه 41 هدف.

برشلونة: 73 نقطة في 34 مباراة، 22 فوز، 7 تعادلات، 5 هزائم، له 78 هدف وعليه 36، فارق الأهداف بين ما له وعليه 42 هدف.

فيما تكون نتائج وترتيب الفريقين بدون الفار كتالي:

ريال مدريد: 77 نقطة في 34 مباراة، 23 فوز، 8 تعادلات، 3 هزائم، له 63 هدف وعليه 23، فارق الأهداف بين ما له وما عليه 40 هدف.

برشلونة: 73 نقطة في 34 مباراة، 22 فوز، 7 تعادلات، 5 هزائم، له 79 هدف وعليه 33، فارق الأهداف بين ما له وما عليه 46 هدف.

وهذه الأرقام نتاج دراسات ومتابعة في عدد من الصحف الأسبانية منها صحيفة "أس" التي نشرت اليوم جدولا لترتيب فرق الدوري الأسباني بالفار وبدونه وكانت النتيجة فيها واحدة هي تصدر ريال مدريد.

وكان رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، قد شن هجوماً مباشراً ضد ما أسماه تفضيل استخدام تقنية الفيديو "الفار" بشكل مستمر لصالح ريال مدريد.

وقال بارتوميو: "لقد شاهدت مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، وتم إضافة انتصار آخر لريال مدريد. ورسالتنا التي أكررها دائما إنه مذاق سيء بالنسبة لي، ولكن تقنية الفار لا تعطينا المستوى الرفيع الذي لدينا. إنها ليست عادلة منذ فيروس كورونا وتؤثر على النتائج ويبدو أنها تفضل دائما نفس الفريق".

وأضاف "صحيح أنه كانت هناك العديد من المباريات التي منح الفار خلالها الأفضلية للفريق نفسه، ولقد تحدثنا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم من قبل. فتقنية الفار يجب أن تساعد الحكم لكن في الأسابيع القليلة الماضية شاهد الجميع كثير من الصور التي لم تكن عادلة".

وهو الأمر الذي دعا العديد من وسائل الإعلام الأسبانية لأجراء تحقيقات حول تأثير الفار على صدارة ريال مدريد للدوري الأسباني

فيما اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، أن التحكيم عبر الفيديو (فار) "يظهر كل شيء تماماً" وهو "الأكثر عدلاً مع الجميع"، وأوضح أن حكام الفيديو يحتسبون لريال مدريد ركلات جزاء أكثر لأنه يهاجم بشراسة.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، قبل مواجهة سيلتا فيغو الثلاثاء: "ليس لدي أدنى شك في أن 'الفار' أكثر عدلاً مع الجميع، لأنه إذا احتسب لك الكثير من ركلات الجزاء فذلك لأنك موجود وقتاً أطول بكثير في منطقة الخصم، أخيراً يتحدثون عن مدريد، من الواضح أنه تحتسب له ركلات جزاء أكثر، لأنه يهاجم أكثر"، مؤكداً أن التحكيم عبر الفيديو "يظهر كل شيء".

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