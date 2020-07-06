متحف بايرن ميونيخ ينتظر الثلاثية التاريخية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام نادي بايرن ميونيخ بوضع كأس ودوري ألمانيا لكرة القدم، في متحف النادي، بعد التتويج بهما هذا الموسم، ومنذ أيام قليلة، عقب استئناف النشاط الرياضي، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وتساءلت صحيفة "بيلد" الألمانية، عما إذا كان الكأس ودرع الدوري سيبقيان في متحف النادي، أم سيتم نقلهما قريباً للعرض الثلاثي؟، في إشارة إلى رغبة جماهير الفريق في تحقيق البايرن لثلاثية تاريخية جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البايرن، بعد فوزه ببطولتي الدوري وكأس ألمانيا، أصبح يتطلع الآن إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، لتحقيق الثلاثية التي سبق وتوج بها عام 2013.

ورد هانز-ديتر فليك مدرب ليفربول، ضاحكاً على تساؤل الصحيفة، بقوله: "نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد، ولكنه حلم كبير للمدربين واللاعبين، وأتطلع إلى الاستعداد للهدف التالي مع الفريق بعد الإجازة، ومن الواضح أن هذه هي المباراة النهائية الأوروبية ستكون في لشبونة".

وأضاف: "قبل عام، لم يكن ليصدق أحد أننا يمكن أن نحقق ثنائية الكأس والدوري، ولا يحدث ذلك عادة كما تخطط، ولذلك أنا سعيد للغاية، لأننا تمكنا من الحصول على اللقبين، وكان ذلك نتيجة أداء جيد ومثير من قبل الفريق".

وقال فليك: "لدى اللاعبين الوقت الآن لأخذ نفس عميق للاسترخاء العقلي، والاستعداد لإطلاق طاقة جديدة، ولا أريدهم أن يتدربوا الآن، ومدرب اللياقة البدنية أعطاهم خطة معتدلة للتدريب خلال المرحلة المقبلة".

وكان بايرن ميونيخ، قد توج بطلاً لكأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2، على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية، وقبلها توج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي، وينتظر تكرار ثلاثية 2013 بالتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 3-0 ذهاباً.

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