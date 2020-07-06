برشلونة.. هجوم على «فار الريال»

المصدر: برشلونة – وكالات

وجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم انتقادات لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، مشيراً إلى أنه يشهد انحيازاً لصالح ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة ومنافسه على لقب الدوري الإسباني.

وقبل أربع مراحل متبقية من الدوري الإسباني في الموسم الحالي، يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد، وقد استفاد الأخير خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدة قرارات اتخذت عبر اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد خلال المباريات.

وتغلب ريال مدريد على أتلتيك بيلباو 1 – 0 مساء الأحد، وقد حسم المباراة بهدف سجله سيرجيو راموس من ضربة جزاء احتسبت بعد اللجوء لنظام فار، بينما لم يجر احتساب ضربة جزاء لصالح برشلونة إثر مخالفة مشابهة.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه فياريال 4 - 1 الأحد، عدم احتساب هدف لصالح برشلونة بسبب تسلل أرتورو فيدال بمسافة ضئيلة، وقد وجه بارتوميو انتقاداته لنظام فار عقب المباراة.

وقال بارتوميو في تصريحات لشبكة «موفيستار» الإسبانية:«نظام فار لا يرتقي لما كنا نتطلع إليه جميعاً. فمنذ تطبيقه، شهدنا العديد من المباريات التي لم تكن عادلة وكانت الأفضلية دائماً لنفس الفريق، بينما تضررت العديد من الفرق».

وتابع:«نظام الفار يجب أن يساعد الحكم، وفي المباريات الأخيرة، يمكن للجميع ملاحظة كيف أن النظام لا يستخدم بشكل جيد».

وفي وقت سابق، صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه قد سئم من كثرة الشكاوى حول أن فريقه يستفيد من القرارات التحكيمية.

وقال زيدان في تصريحاته للصحفيين:«لقد سئمت من كثرة ما يقال لي إننا نحقق الفوز بسبب الحكام».

وأضاف:«هذا لن يتغير. لكن اللاعبين يستحقون الاحترام. وأي شيء لن يلهينا عن هدفنا».

حسم

وأكد بارتوميو أن القائد ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهنات أن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي العام المقبل.

وأبلغ بارتوميو شبكة (موفيستار) الإسبانية: ميسي قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة.

«لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على المسابقة ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول».

وتحدث ميسي البالغ عمره 33 عاما، الذي مدد تعاقده في 2017، عن عدم رضاه عن هيكلة برشلونة العام الماضي بينما قالت إذاعة كادينا سير يوم الخميس الماضي إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبة الهداف التاريخي للنادي في الرحيل في 2021.

أهمية

وأبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سعادة بالغة بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفه فياريال 4 - 1 قائلا إن نجاح زميله أنطوان غريزمان في التسجيل كان مهماً من أجل تعزيز ثقته.

وقال بيكيه عقب المباراة:«النقاط الثلاث كانت مهمة كي نظل داخل إطار المنافسة، كما أن الأداء الذي قدمناه كان مهماً بالنسبة لنا، لقد قدمنا مباراة رائعة، وعلينا الاستمرار بهذه الطريقة».

وأضاف بيكيه:«نجاح جريزمان في التسجيل كان مهماً من أجل ثقته، ونحن مستعدون للمباراة المقبلة المقررة أمام إسبانيول»

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