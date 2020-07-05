راموس يحرج ميسي برقم قياسي جديد

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أحرج قائد ريال مدريد راموس نظيره ميسي قائد فريق برشلونة برقم قياسي جديد في الدوري الاسباني، بتسجيله لهدف فريقه الوحيد اليوم أمام فريق اتلتيك بيلباو في الجولة 34 من الليغا الاسبانية،وفقاً لشبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن راموس أصبح أول مدافع يُسجل 10 أهداف في موسم واحد في الليغا منذ فيرناندو هييرو في موسم 1993-1994.

وأضافت الشبكة: “راموس سجل 5 أهداف منذ استئناف النشاط أكثر من أي لاعب آخر في الليغا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي قائد برشلونة”.

وبات راموس هدافاً تاريخياً لريال مدريد منذ أن سجل هدفه الرسمي رقم 100 في مسيرته الاحترافية في المباراة ضد ليغانيس في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس الملك. ليصل راموس إلى ذلك الرقم عقب ترجمته ضربة جزاء إلى هدف كان الأول في فوز المدريديستا (3-0).

وساهمت أهدافه في الفريق الأبيض في تحقيق عدة ألقاب، منها أهدافه في نهائيي الكأس العاشرة والحادية عشرة، نهائي كأس السوبر الأوروبي في 2016 ونهائيي كأس العالم للأندية في 2014 و2018.

وتعد الليغا مسابقته المفضلة على هذا الصعيد، كذلك سجل 11 هدفا في دوري أبطال أوروبا، خمسة أهداف في الكأس، ثلاثة في كأس العالم للأندية وهدفين في كأس السوبر الأوروبي وهدفين آخرين في كأس السوبر الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز