توصية رسمية بإقامة بطولة مجمعة لدوري أبطال آسيا

المصدر: دب أ

أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن لجنة المسابقات رفعت توصية للمكتب التنفيذي بشأن تعديل نظام دوري الأبطال.

وتوقفت مباريات دوري أبطال آسيا ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن التوصية إقامة دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة بدولة واحدة من دور المجموعات حتى الدور قبل النهائي في شرق وغرب القارة.

وسيتعين على المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي مناقشة التوصية المقدمة واعتمادها لتكون سارية التنفيذ.

ووفقا للمصدر الآسيوي فقد تم تحديد الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل، موعدا لمباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية التي سوف تقام من مباراة واحدة.

وبحسب نظام البطولة، سيتم لعب المباراة النهائية من مباراة واحدة أيضا في غرب القارة هذا العام.

وينتظر أن يفتح الاتحاد الآسيوي الباب خلال الأيام المقبلة للترشح لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا المجمعة.

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