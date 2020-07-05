شاهد .. صلاح ورفقاؤه يتناولون وجبة الغداء قبل مواجهة أستون فيلا

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي ليفربول الإنجليزي على حسابه الرسمي في تويتر ونقلا عن قناته الرسمية مشاهد للنجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في الفندق نهار اليوم قبل مواجهة فريق أستون فيلا، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، في مباراة تحصيل حاصل لـ"الريدز" الذي توج باللقب رسمياً في الجولة قبل الماضية.

من المتوقع أن يدخل كلوب مباراة اليوم بالقوة الضاربة، وتشكيل يضم أليسون في حراسة المرمى، ورباعى الدفاع، أرنولد، فان دايك، غوميز، وروبرتسون، وفي الوسط فينالدوم، هندرسون، وفابينيو، وفي الهجوم محمد صلاح، ماني، وفيرمينو.

وكانت الهزيمة التي عكّرت احتفالات الجماهير باللقب الغائب هي الثانية لليفربول في الدوري خلال الموسم، لكن الفريق لا يزال يتطلع إلى كسر الرقم المسجل باسم مانشستر سيتي، والمتمثل في حصد 100 نقطة خلال موسم واحد.

وقال الألماني يورغن كلوب بعد خسارة فريقه من السيتي: "افتقدنا الانسيابية ضد مانشستر سيتي، لا يمكن أن تخطئ لأنك ستعاقب، سنحت لنا فرص لم نستغلها. علينا تقبل النتيجة فريق مذهل، لم يلعبوا مباراة سيئة"، لكنه رفض في الوقت عينه اعتبار أن ليفربول كان يعيش نشوة حسم اللقب لصالحه.

وينتظر أن يواجه ليفربول قتالاً من لاعبي أستون فيلا الذين يصارعون من أجل البقاء في الدوري الممتاز، ويتسلح الفريق القادم من برمنغهام بالثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود تريزيغيه، الذي سجل هدفاً في مباراة الدوري الأول، عندما فاز ليفربول 2-1، في مباراة صعبة أمام أستون فيلا.

ويحتاج أستون فيلا للخروج بنتيجة إيجابية من معقل بطل الدوري، حيث يحتل المركز 18 المؤدي إلى الهبوط برصيد 27 نقطة قبل انطلاق الجولة، بينما يأتي ليفربول على القمة برصيد 86 نقطة

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